НБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть лет

Национальный банк Украины в период с 2015 по 2021 год потратил 313 млн грн на выплату компенсаций при увольнении своих работников. Об этом говорится в ответе НБУ на запрос Экономической правды.

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Сколько уволено

Всего в период с 2014 года из учреждения уволили 6300 работников. Подавляющее большинство из них уволились по соглашению сторон, около 200 сотрудников Нацбанк сократил в связи с реорганизацией.

По состоянию на 1 июля среднесписочная численность штатных работников НБУ составляла 4864 человека.

Компенсация

Между работниками НБУ и их работодателем существует Коллективный договор, предусматривающий выплату компенсаций при увольнении работника. Размер этой компенсации зависит от непрерывного стажа работы.

«Работники могут получить эти выплаты, если одновременно имеют место следующие три фактора: должности работников подлежат сокращению, им не предложена другая работа и работники подали заявления об увольнении по соглашению сторон», — пояснили в НБУ.

Там также добавляют, что некоторые их бывшие работники оспаривают свое увольнение.

«Да, ориентировочная доля таких лиц от общего количества заявленных составляет около 1%», — говорится в ответе пресс-службы регулятора.

В целом, начиная с 2015 года, украинские суды приняли 46 решений в пользу уволенных работников НБУ о возобновлении их на работе.

Кроме этого, суды приняли решение о выплате в пользу некоторых уволенных работников Нацбанка, общая сумма которых с 2015 года составляет 10,65 млн грн. Размер топ-10 таких крупнейших выплат в сумме составляет 6,4 млн грн.

После смены главы Нацбанка в июле 2020 года, регулятор выплатил компенсации 93 уволенным работникам на общую сумму около 13 млн грн (в среднем каждый из уволенных работников получил по 140 тыс грн).

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за «ухода регулятора от стандартов работы».

Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуск.