Rio Tinto увеличила выпуск глинозема

Согласно данным горнопромышленной компании Rio Tinto ее производство глинозема составило во втором квартале текущего года 2,01 млн т, увеличившись на 1% относительно такого же периода годом ранее, отражая хорошие показатели деятельности ее глиноземно-рафинировочных заводов.



Относительно предыдущего квартала выпуск глинозема компанией в отчетном периоде снизился на 1%, в основном вследствие запланированного техобслуживания на глиноземно-рафинировочном предприятии Yarwun.



По итогам первой половины 2021 г. выпуск глинозема Rio Tinto достиг 4,05 млн т (+1% год к году).



