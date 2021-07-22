Rio Tinto увеличила выпуск глинозема

Rio Tinto увеличила выпуск глинозема

Согласно данным горнопромышленной компании Rio Tinto ее производство глинозема составило во втором квартале текущего года 2,01 млн т, увеличившись на 1% относительно такого же периода годом ранее, отражая хорошие показатели деятельности ее глиноземно-рафинировочных заводов.

Относительно предыдущего квартала выпуск глинозема компанией в отчетном периоде снизился на 1%, в основном вследствие запланированного техобслуживания на глиноземно-рафинировочном предприятии Yarwun.

По итогам первой половины 2021 г. выпуск глинозема Rio Tinto достиг 4,05 млн т (+1% год к году).

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%
В Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергииВ Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергии
Блок рекламы


Похожие новости
Выпуск вагонов на КВСЗ упал на 61%Выпуск вагонов на КВСЗ упал на 61%
В первом полугодии Индия увеличила экспорт стали на 27%В первом полугодии Индия увеличила экспорт стали на 27%
ВостГОК снизил выпуск уранового оксидного концентрата на 45%ВостГОК снизил выпуск уранового оксидного концентрата на 45%
Индия запретила Mastercard выпускать новые карты на рынке Южной АзииИндия запретила Mastercard выпускать новые карты на рынке Южной Азии
Китай незначительно нарастил выпуск проката по итогам первого полугодияКитай незначительно нарастил выпуск проката по итогам первого полугодия
PepsiCo увеличила чистую прибыль на 43,3%, выручку — на 20,5%PepsiCo увеличила чистую прибыль на 43,3%, выручку — на 20,5%
Северодонецкий Азот нарастил выпуск удобрений на 61%Северодонецкий Азот нарастил выпуск удобрений на 61%
Китай наращивает выпуск рафинированного цинкаКитай наращивает выпуск рафинированного цинка
Индия увеличила экспорт проката на 9%Индия увеличила экспорт проката на 9%
Sumitomo Metal направит свыше 400 млн долл. на выпуск никеля для аккумуляторовSumitomo Metal направит свыше 400 млн долл. на выпуск никеля для аккумуляторов
Последние новости
Подгружаем последние новости