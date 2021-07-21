Глава НКРЕКП назвал неизбежным подорожание электроэнергии для населения

"Это самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, получает от этого пользу".

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк назвал неизбежным подорожание электроэнергии для населения.

В интервью "Экономической правде" он сказал, что "другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения" в Украине нет и выразил уверенность, что это будет полезным.

"Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", - сказал он.

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", - добавил Тарасюк.

Напомним, до 2021 года тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составлял 90 копеек (с НДС), а на последующие - 1,68 грн за кВт.

С 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт.

На первый квартал 2021 года правительство приняло постановление о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, согласно которому цена для населения установлена на едином уровне 1,68 грн/кВт-ч (за исключением суточного зонного учета). Позже его действие продлили на апрель, затем - на май-июнь и на июль.

Кроме электроэнергии, осенью существенно - на 15-40% - вырастут тарифы на отопление и горячую воду.