Глава НКРЕКП назвал неизбежным подорожание электроэнергии для населения

"Это самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, получает от этого пользу".

Глава НКРЕКП назвал неизбежным подорожание электроэнергии для населения
Фото: Макс Требухов

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк назвал неизбежным подорожание электроэнергии для населения.

В интервью "Экономической правде" он сказал, что "другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения" в Украине нет и выразил уверенность, что это будет полезным.

"Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", - сказал он.

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", - добавил Тарасюк.

Напомним, до 2021 года тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составлял 90 копеек (с НДС), а на последующие - 1,68 грн за кВт.

С 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт.

На первый квартал 2021 года правительство приняло постановление о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, согласно которому цена для населения установлена на едином уровне 1,68 грн/кВт-ч (за исключением суточного зонного учета). Позже его действие продлили на апрель, затем - на май-июнь и на июль.

Кроме электроэнергии, осенью существенно - на 15-40% - вырастут тарифы на отопление и горячую воду.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Регуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешенияРегуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешения
Бразилия первой в Латинской Америке одобрила Ethereum-ETFБразилия первой в Латинской Америке одобрила Ethereum-ETF
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Блок рекламы


Похожие новости
На Черниговской ТЭЦ возобновилось производство электроэнергииНа Черниговской ТЭЦ возобновилось производство электроэнергии
Легендарный инвестор назвал биткоин лучшим защитным активом от инфляцииЛегендарный инвестор назвал биткоин лучшим защитным активом от инфляции
Энергоатом поддерживает решение Минэнерго о черном списке на рынке электроэнергииЭнергоатом поддерживает решение Минэнерго о черном списке на рынке электроэнергии
"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами
Минэнерго пригрозило "черным списком" за злоупотребления на рынке электроэнергииМинэнерго пригрозило "черным списком" за злоупотребления на рынке электроэнергии
Банки будут штрафовать за нарушение прав потребителей. НБУ назвал на сколькоБанки будут штрафовать за нарушение прав потребителей. НБУ назвал на сколько
Пошлины Китая провоцируют подорожание стали на ТайванеПошлины Китая провоцируют подорожание стали на Тайване
АМКУ проверит участников рынка электроэнергии на предмет сговораАМКУ проверит участников рынка электроэнергии на предмет сговора
Цена электроэнергии на РСВ падает третий день подряд. Сегодня почти на 36% по сравнению с 3 июлемЦена электроэнергии на РСВ падает третий день подряд. Сегодня почти на 36% по сравнению с 3 июлем
НКРЭКУ обратилась в АМКУ из-за монопольного злоупотребления трейдера Ахметова на рынке электроэнергииНКРЭКУ обратилась в АМКУ из-за монопольного злоупотребления трейдера Ахметова на рынке электроэнергии
Последние новости
Подгружаем последние новости