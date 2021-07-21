На "Ривнеазот" не пустили экологическую инспекцию

"Есть факты того, что предприятие хотело так скрыть последствия аварии".

В органах проверки допускают, что на "Ривнеазоте", вероятно, хотели скрыть аварию. О том, что произошло ЧП, экстренные службы узнали из соцсетей. А сегодня, несмотря на обещания руководства предприятия, на "Ривнеазот" не пропустили экологическую инспекцию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Лишь впоследствии на предприятии прокомментировали, что из-за разгерметизации трубопровода произошел выброс в атмосферу нитрозных газов.

"Есть факты того, что предприятие хотело так возможно скрыть последствия аварии", - предполагает глава экологической инспекции Украины Андрей Мальованный.

Он приехал на Ровенщину, чтобы изучить ситуацию. Говорит, на совещании руководство "Ривнеазота" обещало содействовать во всех проверках. Но под предприятием услышал уже другое.

На завод инспекторов так и не пустили. Теперь они готовят документы, чтобы все-таки провести на "Ривнеазоте" внеплановую проверку. В то же время профильные службы выясняют, почему химпредприятие сразу вообще никого не уведомило об аварии.

"Они должны были однозначно сообщить об этом случае, чтобы и руководитель ГСЧС в области и я, как городской голова, должны были иметь всю информацию, чтобы планировать алгоритм действий, о потенциальной возможной эвакуации", - убеждает мэр Ровно Александр Третьяк.

"Говорят, замалчивание таких ситуаций может когда-нибудь привести к страшным последствиям. Безопасно ли людям дышать, после аварии выясняет сразу несколько лабораторий. Да, опасных концентрированных химических веществ не зафиксировано. Однако надо еще исследовать грунты в направлении движения рыжего облака. Результаты будут через несколько дней", - говорится в сюжете.

В полиции расследуют производство из-за нарушения правил безопасности на химпредприятии.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, причиной аварии стал износ оборудования.

В Укргидрометцентре предупредили о вероятных кислотных дождях после аварии на "Ривнеазоте".

Напомним, что "Ривнеазот" входит в состав Group DF Дмитрия Фирташа.