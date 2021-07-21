Убытки от наводнения в Закарпатье оценили в 160 млн гривень

10 июля на Раховщине за час выпало более полумесячной нормы осадков.

Убытки от наводнения в Закарпатье оценили в 160 млн гривень
Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Убытки от наводнения в Раховском районе Закарпатской области составляют 160 млн гривень.

Об этом заявил глава облгосадминистрации Анатолий Полосков, сообщает пресс-служба ОГА.

"10 июля на Раховщине начались интенсивные дожди: всего за час выпало более полумесячной нормы осадков, что обусловило резкое повышение уровня воды в реках. В результате - паводок разрушил инфраструктуру, дорожное полотно и затопил жилые дома. Сразу было проведено оперативное совещание, сформирован штаб и привлечены соответствующие структуры для ликвидации последствий стихийного бедствия. Общая сумма ущерба составила почти 160 млн грн", - сообщил Полосков на брифинге.

По его словам, во время паводка разрушена одна трансформаторная подстанция, 600 м электрической сети, затоплены 192 домохозяйства, из них 93 - жилые дома, 2 дороги областного и 10 - коммунального значения. Также повреждены 70 источников децентрализованного водоснабжения, 7 мостов, 50 мостовых переходов, 48 мостов на лесных дорогах, 2 пешеходных моста, 4 участка береговых протяженностью около 4 км и одна подпорная стенка.

Как отметил руководитель края, по состоянию на 20 июля жизнедеятельность с. Стебное, которое больше всего пострадало в результате непогоды, восстановлена, а подавляющее большинство привлеченных служб уже завершили работы.

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