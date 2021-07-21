Цены в ресторанах Украины резко вырастут из-за повышения налогов

В Украине могут резко вырасти цены в ресторанах. Это неизбежно произойдет, если за нашумевший "ресурсный" законопроект окончательно проголосуют в Верховной Раде.

В Украине резко вырастут цены в кафе и ресторанах

Речь идет о законопроекте 5600, уже одобренном парламентом в первом чтении. В нем предусмотрено повышение налогов по многим статьям. В частности, и рост акцизного налога на алкоголь.

Акциз может вырасти таким образом:

  • 4%-ое пиво – с 2,78 грн/литр до 4,79 грн/литр;
  • игристые вина – с 11,65 грн/литр до 12,23 грн/литр;
  • вина и другие сброженные напитки – с 8,02 грн/литр до 8,42 грн/литр.

Этот рост акцизов неизбежно ударит по ресторанному бизнесу, считают специалисты. Конечно, рестораны и кафе из-за этого закона не закроются. Как показали прошедшие локдауны, у отечественной индустрии развлечений достаточно высокий запас прочности.

"Это точно не будет причиной закрытия. Причинами могут стать повышение цен на отопление, услуги ЖКХ, локдауны. А закон – нет, не думаю… Это очередная неприятность от государства", - поделилась своими соображениями глава компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

В Украине резко вырастут цены в кафе и ресторанах

Практически все крупные украинские ресторанные сети благополучно пережили период локдаунов и карантинов. Рестораны и кафе освоили новые формы взаимодействия со своими клиентами. При этом, если закон примут, все новые налоги рестораторы "заверстают" в цены на свои напитки и блюда, считает Ольга Насонова.

А вот юристы компании Poster POS видят главную опасность этого законопроекта в налоговых проверках. Причем налоговики получат право взимать средства с должника без рассмотрения дела в суде.

Но если даже с налогами у ресторатора все в порядке, то ему все равно придется закладывать выросшие цены на алкоголь в стоимость своих услуг.

"Повышение цен на акциз рестораны благополучно перенесут на потребителей… Так, масс-маркеты поднимут цены где-то на 5-10%, а другие - не менее чем на 15-20%", – предположила Насонова.

При этом она говорит, что даже повысив цены, рестораны не растеряют своих клиентов, потому что в рестораны ходят люди, у которых есть деньги, и на последние они там не развлекаются.


Марченко Любов, Тудей

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