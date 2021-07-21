ПриватБанк предупредил о новом мошенничестве, которое прикрывается торговой маркой банка

Служба безопасности ПриватБанка обнаружила и предупреждает о новой схеме мошенничества, которая использует зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт https://p-invest.site и незаконно использует логотип и айдентику банка.

Фото: Скриншот с мошеннического сайта

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает Экономическая правда.

По данным специалистов по кибербезопасности ПриватБанка, данный сайт является на 100% мошенническим, поскольку использует ссылки на несуществующие инвестиционные проекты и компании без их согласия, а также незаконно использует айдентику банка и других юридических лиц.

"Мошенники используют для заманивания в мошеннический проект предложение высокого дохода по схеме, которая присуща исключительно мошеннической финансовой пирамиде с применением социальной инженерии и вероятного хакерства. О преступном характере схемы говорит и односторонний канал связи с проектом - после заполнения формы человеком оператор мошеннического центра выходит на связь для "отработки" клиента", - говорится в сообщении.

ПриватБанк предупреждает клиентов и украинцев об опасности контакта с мошенниками и участия в таких проектах.

Банк обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников, добавили в пресс-службе.