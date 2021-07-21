В США продолжает дорожать горячекатаный рулон

Еженедельная внутренняя оценка от Argus стоимости горячекатаного рулона стали (HRC) на Среднем Западе и Юге США выросла еще на 20 долл., до 1840 долл. за тонну на условиях франко-завод. Сроки выполнения заявок на прокат увеличены до 7-9 недель с 6-9 недель. Сообщалось о многочисленных предложениях и оценках от 1820 до 1860 долл. за тонну.



Продажи со склада остаются ограниченными, и многие сервисные центры продолжали работать над покупкой как можно большего количества стали по своим контрактам.



Steel Dynamics (SDI) сегодня подтвердила, что запуск ее нового стана плоского проката мощностью 3 млн. тонн в год в Синтоне, штат Техас, будет отложен до середины ноября, а в четвертом квартале будет произведена только 100 тыс. тонн проката.



Разница между бушелинговым ломом, поставленным на предприятия Среднего Запада США , и отпускными ценами на HRC выросла на 1,6%, до 1266 долл. за тонну с 1246 долл. за тонну неделей ранее, поднявшись до нового рекордно высокого спреда. Спред почти в шесть раз выше, чем год назад, когда он составлял 212 долл.



Оцинковка в США уже пробила рекордный уровень в 2000 долл. и предлагается сегодня не дешевле 2050 долл. за тонну. Сроки выполнения заявок на производство оцинковки увеличились до 10-12 недель с 9-11 недель.



