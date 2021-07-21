Расходы госбюджета за полгода меньше запланированных на 44,3 млрд грн

Расходы общего фонда государственного бюджета за первое полугодие 2021 года меньше запланированных на 44,3 млрд грн (7,3%), в частности не выполнен план расходов по программам Министерства здравоохранения, Минобороны, Минсоцполитики и Минагрополитики. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.



"Несмотря на перевыполнение плана доходов за первое полугодие, расходы общего фонда государственного бюджета меньше плана на 44,3 млрд грн (7,3%). Не выполнен план расходов по программам Минздрава, Минобороны, Минсоцполитики, Минагрополитики", - говорится в сообщении.



По словам председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, на 8,4 млрд грн, или 10%, не выполнен план расходов Минздрава. Из них 3,4 млрд грн - на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения и 1,4 млрд грн - на проведение вакцинации.



На 4,3 млрд грн (7,9%) меньше плана выполнены расходы Министерства обороны. Из них 1,9 млрд грн - на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны и 1,8 млрд грн - на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.



Также выполнен план расходов Минсоцполитики - на 3,3 млрд грн (1,9%), из которых 1,6 млрд грн - на выплату некоторых видов помощи, компенсаций, денежного пособия и оплату услуг отдельным категориям населения, и Минагрополитики - на 1,1 млрд грн (51%), из них почти 816 млн грн - на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей.



"В то же время наблюдается положительная тенденция с выполнением плана доходов за первое полугодие. За это время он перевыполнен почти на 5% - 23,7 млрд грн. Больше всего перевыполнен план НДС с учетом бюджетного возмещения - на 12,7 млрд грн; налога на прибыль предприятий - на 8,2 млрд грн; акциза с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - на 4,4 млрд грн", - отметил В.Пацкан.



При этом, добавил глава Счетной палаты, на 3 млрд грн не выполнен план акцизного налога на произведенные в Украине подакцизные товары; на 0,4 млрд грн - налога и сбора на доходы физических лиц.



"Не выполняется и план государственных заимствований - за первое полугодие в общий фонд государственного бюджета получены на 78,7 млрд грн меньше плана - 260 млрд грн. Государственных внешних заимствований - на 63% меньше плана, тогда как от размещения облигаций внутренних государственных займов поступили все 100% плана - 213 млрд грн", - отметил В.Пацкан.



Он также заметил, что от приватизации государственного имущества поступил 1 млрд грн, что меньше плана на 8,4 млрд грн (89%).



Как сообщалось, по оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь - июнь 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 558,4 млрд грн, или 92,6% от росписи отчетного периода. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции, дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений.



