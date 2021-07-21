Расходы госбюджета за полгода меньше запланированных на 44,3 млрд грн

Расходы госбюджета за полгода меньше запланированных на 44,3 млрд грн

Расходы общего фонда государственного бюджета за первое полугодие 2021 года меньше запланированных на 44,3 млрд грн (7,3%), в частности не выполнен план расходов по программам Министерства здравоохранения, Минобороны, Минсоцполитики и Минагрополитики. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

"Несмотря на перевыполнение плана доходов за первое полугодие, расходы общего фонда государственного бюджета меньше плана на 44,3 млрд грн (7,3%). Не выполнен план расходов по программам Минздрава, Минобороны, Минсоцполитики, Минагрополитики", - говорится в сообщении.

По словам председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, на 8,4 млрд грн, или 10%, не выполнен план расходов Минздрава. Из них 3,4 млрд грн - на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения и 1,4 млрд грн - на проведение вакцинации.

На 4,3 млрд грн (7,9%) меньше плана выполнены расходы Министерства обороны. Из них 1,9 млрд грн - на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны и 1,8 млрд грн - на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

Также выполнен план расходов Минсоцполитики - на 3,3 млрд грн (1,9%), из которых 1,6 млрд грн - на выплату некоторых видов помощи, компенсаций, денежного пособия и оплату услуг отдельным категориям населения, и Минагрополитики - на 1,1 млрд грн (51%), из них почти 816 млн грн - на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей.

"В то же время наблюдается положительная тенденция с выполнением плана доходов за первое полугодие. За это время он перевыполнен почти на 5% - 23,7 млрд грн. Больше всего перевыполнен план НДС с учетом бюджетного возмещения - на 12,7 млрд грн; налога на прибыль предприятий - на 8,2 млрд грн; акциза с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - на 4,4 млрд грн", - отметил В.Пацкан.

При этом, добавил глава Счетной палаты, на 3 млрд грн не выполнен план акцизного налога на произведенные в Украине подакцизные товары; на 0,4 млрд грн - налога и сбора на доходы физических лиц.

"Не выполняется и план государственных заимствований - за первое полугодие в общий фонд государственного бюджета получены на 78,7 млрд грн меньше плана - 260 млрд грн. Государственных внешних заимствований - на 63% меньше плана, тогда как от размещения облигаций внутренних государственных займов поступили все 100% плана - 213 млрд грн", - отметил В.Пацкан.

Он также заметил, что от приватизации государственного имущества поступил 1 млрд грн, что меньше плана на 8,4 млрд грн (89%).

Как сообщалось, по оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь - июнь 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 558,4 млрд грн, или 92,6% от росписи отчетного периода. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции, дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений.

МинПром по материалам Укринформ

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