Шебелинский НПЗ планирует производить 300 тыс. тонн бензинов стандарта Евро-5

Шебелинский НПЗ планирует производить 300 тыс. тонн бензинов стандарта Евро-5

Шебелинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) планирует до 2025 года увеличить объем производства бензинов стандарта Евро-5 на 156 тыс. тонн – до 300 тыс. тонн. Об этом собщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Это станет возможно благодаря долгожданному строительству новой установки гидроизомеризации. Сейчас у нас такой нет. Ее установка позволит производить больше высокооктанового бензина. Кроме этого, произведенный товарный бензин будет с еще более высокими показателями экологичности и с еще лучшими эксплуатационными качествами", – сказано в сообщении.

Также на заводе проведут замену технологических печей на более энергоэффективные и экологичные.

Согласно сообщению проектная мощность новой установки составит 150 тыс. тонн в год.

Проведение тендеров для проекта установки изомеризации запланировано на третий-четвертый кварталы 2022 года, а на закупку трех технологических печей – на третий-четвертый кварталы 2021 года.

Как сообщалось, строительство новой установки гидроизомеризации и закупка новых печей для Шебелинского НПЗ обсуждается по меньшей мере с 2017 года, ее планировалось запустить уже в 2019 году.

Шебелинский нефтеперерабатывающий завод (Šhebel) в январе-июне 2021 года увеличил объем переработки сырья на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 236 тыс. тонн.

При этом предприятие в первом полугодии увеличило производство бензина Šhebel 95 на 83,8% к январю-июню 2020 года – до 24 тыс. тонн, дизельного топлива ДТ Shebel – на 11,5%, до 42 тыс. тонн. Выпуск газа нефтяного сжиженного Šhebel LPG вырос на 0,1%.

Шебелинский ГПЗ принадлежит АО "Укргаздобыча", 100-процентной "дочке" НАК "Нафтогаз Украины", входит в нефтяной дивизион группы.

В нефтяной дивизион также входят Яблунивское отделение по переработке газа (ОПГ), технологический цех стабилизации конденсата (ТЦСК) "Базиливщина", а также три установки подготовки газа Тимофеевское, Юлиевское и Солоховское ОПГ.

С 2018 года продукция ШНПЗ реализуется на рынке под брендом Šhebel.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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