ДФС разоблачила схему хищения на 12 млн грн во время ремонта киевских больниц

Налоговая милиция провела обыски в КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

ДФС разоблачила схему хищения на 12 млн грн во время ремонта киевских больниц
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Государственная фискальная служба по результатам обысков в КП "Инженерный центр" разоблачила схему хищения средств на ремонтах больниц в Киеве.

По сообщению пресс-службы ГФС, налоговая милиция провела обыски в КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ". По результатам обысков в КП "Инженерный центр" обнаружено и изъято первичные финансово - хозяйственные документы, подтверждающие взаимоотношения с предприятиями, которые привлекались для выполнения ремонтных работ, в том числе помещений медицинских заведений г. Киева.

"Досудебным расследованием установлено аффилированное лицо, которое имеет непосредственное влияние на распределение бюджетных средств КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Также установлен ряд подконтрольных СХД с помощью которых осуществлялось хищение бюджетных средств", - говорится в сообщении.

В свою очередь, предприятия-генподрядчика получали деньги от коммунальных предприятий и документально привлекали фирмы с признаками фиктивности с целью завышения стоимости выполненных работ и занижения уплаты налогов.

Так, правоохранители установили, что в период 2020 года должностные лица одного из обществ-субподрядчиков, при выполнении заказных работ, осуществляли финансово-хозяйственные отношения с предприятиями с признаками фиктивности. Такими действиями правонарушители осуществили преднамеренное уклонение от налога на добавленную стоимость на сумму свыше 12 млн грн.

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