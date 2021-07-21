ДФС разоблачила схему хищения на 12 млн грн во время ремонта киевских больниц

Государственная фискальная служба по результатам обысков в КП "Инженерный центр" разоблачила схему хищения средств на ремонтах больниц в Киеве .

По сообщению пресс-службы ГФС, налоговая милиция провела обыски в КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ". По результатам обысков в КП "Инженерный центр" обнаружено и изъято первичные финансово - хозяйственные документы, подтверждающие взаимоотношения с предприятиями, которые привлекались для выполнения ремонтных работ, в том числе помещений медицинских заведений г. Киева .

"Досудебным расследованием установлено аффилированное лицо, которое имеет непосредственное влияние на распределение бюджетных средств КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Также установлен ряд подконтрольных СХД с помощью которых осуществлялось хищение бюджетных средств", - говорится в сообщении.

В свою очередь, предприятия-генподрядчика получали деньги от коммунальных предприятий и документально привлекали фирмы с признаками фиктивности с целью завышения стоимости выполненных работ и занижения уплаты налогов.

Так, правоохранители установили, что в период 2020 года должностные лица одного из обществ-субподрядчиков, при выполнении заказных работ, осуществляли финансово-хозяйственные отношения с предприятиями с признаками фиктивности. Такими действиями правонарушители осуществили преднамеренное уклонение от налога на добавленную стоимость на сумму свыше 12 млн грн.