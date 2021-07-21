На Черниговской ТЭЦ возобновилось производство электроэнергии

На Черниговской ТЭЦ возобновилось производство электроэнергии

Черниговская ТЭЦ фирмы "ТехНова" возобновила производство электроэнергии, которое предприятие прекратило 8 июля т. г. Об этом сообщила пресс-служба Черниговской ТЭЦ, передает Укринформ.

Отмечается, что первая за 60 лет работы ТЭЦ остановка производства электрической энергии была плановой и вызвана необходимостью проведения диагностики главных паропроводов, которые достигли расчетного срока службы, для продления срока их эксплуатации и дальнейшей безаварийной работы теплоэлектроцентрали.

Останавливали предприятие исключительно в части производства электроэнергии. Тепловая генерация продолжала работать, и потребности черниговцев в горячей воде обеспечивались.

Производство электроэнергии на ТЭЦ возобновили 20 июля.

Как ранее сообщало агентство, 8 июля Черниговская теплоэлектроцентраль впервые за всю историю своей работы прекратила производство электрической энергии. По словам заместителя Черниговского городского головы Виктора Геращенко, причиной стал обвал цен на энергетическом рынке, что привело к нерентабельности такого вида производственной деятельности. То же в эфире Общественного говорили и гендиректор ООО "Фирма "ТехНова" и другие эксперты.

Коммунальное энергогенерирующее подразделение "Черниговская ТЭЦ фирмы "ТехНова"- единственное в Чернигове предприятие, генерирующее и электрическую, и тепловую энергию. Работает с 1961 года, с 2000 находится в аренде ООО "Фирма ТехНова". Электрическая мощность предприятия составляет 210 МВт/ч, тепловая - 609 Гкал/час.

ТЭЦ является одним из основных теплоснабжающих предприятий Чернигова и обеспечивает теплом и горячей водой 600 домов (более 40% от общего количества).

МинПром по материалам Укринформ

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