На Ровенскую АЭС доставили ядерное топливо Westinghouse

Станция в Вараше станет третьей в Украине, где будут использовать американские кассеты.

Американская корпорация Westinghouse поставила первую партию ядерного топлива на Ровенскую атомную станцию, сообщила в среду пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Топливо изготовлено на шведском заводе Westinghouse Electric Sweden AB в городе Вестерос.

Ровенская станция станет третьей АЭС в Украине, где будет использоваться американское ядерное топливо. Сейчас на нем работают два энергоблока Южно-Украинской АЭС и четыре энергоблока Запорожской АЭС.

Загрузка кассет Westinghouse в энергоблок №3 начнется в 2022 году во время следующего планово-профилактического ремонта.

Планируется, что с 2025 года энергоблок №3 РАЭС будет работать целиком на американском ядерном топливе.

В 2024 году первую партию кассет Westinghouse планируется загрузить во второй энергоблок РАЭС для опытной эксплуатации.

Напомним, в сентябре 2020 года между "Энергоатомом" и Westinghouse был подписан контракт на поставку в Украину топлива для реакторов типа ВВЭР-440.

Ровенская АЭС имеет два реактора ВВЭР-440 (энергоблоки №1 и №2) и два реактора ВВЭР-1000 (энергоблоки №3 и №4).