Украина предложила Газпрому дополнительные транзитные мощности на август

Украина предложила Газпрому дополнительные транзитные мощности на август

"Оператор газотранспортной системы Украины" выставил на аукцион 27 июля дополнительные прерываемые транзитные мощности на август в объеме 63,7 млн куб. м в сутки. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform, передает Интерфакс-Украаина.

На RBP 19 июля прошел аукцион бронирования на август до 15 млн куб. м в сутки твердой транзитной мощности. Они были полностью выкуплены грузоотправителями.

В случае если аукцион на "твердые" (гарантированные) мощности проходит со стопроцентной реализацией, может быть организован аукцион на прерываемые мощности (исполняются в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на аукционе – всего 124 млн куб. м в сутки. В июле "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Отметим, ранее в этом году "Газпром" не бронировал прерываемые мощности – так было с аукционами на май, июнь и на июль.

Баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственного сезонной закономерности падения поставок СПГ; из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа. Закачка газа в подземные хранилища находится на минимальных значениях.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом роSSийский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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