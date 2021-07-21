ArcelorMittal в Южной Африке объявила о форс-мажорных обстоятельствах

ArcelorMittal в Южной Африке объявила о форс-мажорных обстоятельствах

Как сообщает Argus Media, в конце прошлой недели компания ArcelorMittal в Южной Африке (AMSA) объявила о форс-мажоре, поскольку гражданские беспорядки повлияли на логистику на ее площадках, а также на операции с клиентами.

После того как 7 июля вспыхнули гражданские беспорядки в связи с заключением в тюрьму бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, имел место повсеместный вандализм в отношении транспортных средств. Грузовики транспортных компаний подверглись бомбардировкам и забрасыванию камнями, а промышленные склады также подверглись нападениям.

Железнодорожный коридор Квазулу-Натал и Ньюкасл также пострадал, что повлияло на транспортировку материалов в AMSA и из нее как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Провинция Квазулу-Натал - родной штат Зумы.

Некоторые клиенты комбината также закрылись, чтобы обеспечить безопасность персонала и своих площадок.

"Следовательно, способность ArcelorMittal South Africa выполнять свои договорные обязательства / обязательства по поставке представляет собой форс-мажор, и поэтому ArcelorMittal South Africa уведомила своих клиентов о форс-мажорных обстоятельствах", - сообщили Argus в компании.

МинПром по материалам МеталлТорг

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