ArcelorMittal в Южной Африке объявила о форс-мажорных обстоятельствах

Как сообщает Argus Media, в конце прошлой недели компания ArcelorMittal в Южной Африке (AMSA) объявила о форс-мажоре, поскольку гражданские беспорядки повлияли на логистику на ее площадках, а также на операции с клиентами.



После того как 7 июля вспыхнули гражданские беспорядки в связи с заключением в тюрьму бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, имел место повсеместный вандализм в отношении транспортных средств. Грузовики транспортных компаний подверглись бомбардировкам и забрасыванию камнями, а промышленные склады также подверглись нападениям.



Железнодорожный коридор Квазулу-Натал и Ньюкасл также пострадал, что повлияло на транспортировку материалов в AMSA и из нее как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Провинция Квазулу-Натал - родной штат Зумы.



Некоторые клиенты комбината также закрылись, чтобы обеспечить безопасность персонала и своих площадок.



"Следовательно, способность ArcelorMittal South Africa выполнять свои договорные обязательства / обязательства по поставке представляет собой форс-мажор, и поэтому ArcelorMittal South Africa уведомила своих клиентов о форс-мажорных обстоятельствах", - сообщили Argus в компании.

