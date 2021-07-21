Япония нарастила выплавку стали почти на 14%

В течение июня 2021 года металлургические предприятия Японии произвели 8,108 млн. тонн стали, что на 3,7% меньше, чем в мае, но на 44,4% больше, чем в июне 2020 года.



Об этом сообщает пресс-служба японской отраслевой федерации.



На долю конвертерной стали, в частности, пришлось 6,004 млн тонн - на 5,2% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 47,4% выше, чем в июне 2020 года. Выплавка стали в электропечах выросла на 0,8% к маю и на 36,4% в годовом сопоставлении, до 2,104 млн. тонн.



По итогам января-июня выплавка стали выросла к аналогичному периоду 2020 года на 13,8%, до 48,057 млн тонн. С начала финансового года (апрель-июнь) японские металлурги улучшили прошлогодний результат на 34,4%, до 24,347 млн тонн.



