Порт-Хедленд сократил перевалку руды

Порт-Хедленд сократил перевалку руды

Как сообщает Pilbara Ports Authority, в июне 2021 г. общая ежемесячная пропускная способность порта Порт-Хедленд составила 63,2 млн тонн. Пропускная способность снизилась на 7% по сравнению с июнем прошлого года.

Оборот порта Порт-Хедленд достиг 50,8 млн тонн в месяц, из которых 50,4 млн тонн приходилось на экспорт железной руды. Это на 3% меньше по сравнению с июнем 2020 года.

Импорт через порт Порт-Хедленд составил 173 тыс. тонн, что на 10% меньше, чем за тот же месяц 2020 года.

Общий грузооборот порта Дампьер составил 11,3 млн тонн, что на 23% меньше, чем в июне 2020 года.

Импорт через порт Дампьер составил 77 тыс. тонн, что на 39% меньше, чем за тот же месяц 2020 года.

МинПром по материалам МеталлТорг

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