Vale сообщила о росте производства железной руды

Vale сообщила о росте производства железной руды

Как сообщает Mining Journal, бразильская горнодобывающая компания Vale сообщила о росте производства железной руды во 2-м квартале, но пересмотрела свои прогнозы по производству никеля и меди на 2021 год, в основном из-за продолжающихся забастовок в Садбери.

Производство железорудной мелочи Vale составило 75,7 млн ??тонн, что на 11,3% больше, чем в первом квартале, а производство окатышей выросло на 27,4% до 8 млн тонн, хотя по-прежнему ограничивается мощностью подачи окатышей.

"С учетом плана добычи железной руды и реализации новых инициатив, Vale достигла производственной мощности в 330 млн тонн в год, в основном в результате выхода Серра-Лешти на полную мощность", - заявили в компании.

Vale намерена произвести 315-335 млн тонн железной руды в 2021 году, поскольку она стремится к более долгосрочной цели в 400 млн тонн в год.

МинПром по материалам МеталлТорг

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