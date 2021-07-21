ThyssenKrupp объявил форс-мажор из-за наводнений

Катастрофическое наводнение в бассейне Рейна в германских землях Райнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия, произошедшее 14 июля, нанесло значительный ущерб местной металлургической промышленности.



Прежде всего, до сих пор полностью не восстановлено транспортное сообщение. Из-за наводнения повреждены автомобильные и железные дороги, на ряде притоков Рейна затоплены причалы, что делает затруднительной доставку сырья речными баржами.



Корпорация ThyssenKrupp, крупнейший производитель стали в Германии, также объявила форс-мажор 16 июля, сообщив, что из-за затопления и повреждения железнодорожных путей и автодорог не может поставлять полуфабрикаты на некоторые предприятия и вынуждена сильно ограничить вывод готовой продукции.



Другие местные производители и дистрибьюторы не сообщали о наличии настолько серьезных проблем. Тем не менее восстановление транспортной сети в пострадавших районах может занять достаточно много времени.



Это уже второй природный катаклизм, обрушившийся на Рур в этом году. В феврале те же районы пострадали от сильнейшей снежной бури, которая тоже завершилась наводнением.



