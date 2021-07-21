ThyssenKrupp объявил форс-мажор из-за наводнений

ThyssenKrupp объявил форс-мажор из-за наводнений

Катастрофическое наводнение в бассейне Рейна в германских землях Райнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия, произошедшее 14 июля, нанесло значительный ущерб местной металлургической промышленности.

Прежде всего, до сих пор полностью не восстановлено транспортное сообщение. Из-за наводнения повреждены автомобильные и железные дороги, на ряде притоков Рейна затоплены причалы, что делает затруднительной доставку сырья речными баржами.

Корпорация ThyssenKrupp, крупнейший производитель стали в Германии, также объявила форс-мажор 16 июля, сообщив, что из-за затопления и повреждения железнодорожных путей и автодорог не может поставлять полуфабрикаты на некоторые предприятия и вынуждена сильно ограничить вывод готовой продукции.

Другие местные производители и дистрибьюторы не сообщали о наличии настолько серьезных проблем. Тем не менее восстановление транспортной сети в пострадавших районах может занять достаточно много времени.

Это уже второй природный катаклизм, обрушившийся на Рур в этом году. В феврале те же районы пострадали от сильнейшей снежной бури, которая тоже завершилась наводнением.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Регуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешенияРегуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешения
Главные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынковГлавные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынков
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за жары украинцы стали жечь больше электричестваИз-за жары украинцы стали жечь больше электричества
Наводнения в Германии привели к форс-мажору на некоторых метпредприятияхНаводнения в Германии привели к форс-мажору на некоторых метпредприятиях
Из-за нехватки топлива не работают 14 энергоблоков тепловых электростанций и централейИз-за нехватки топлива не работают 14 энергоблоков тепловых электростанций и централей
Суд запретил демонтаж "Квітів України" из-за нарушения авторских правСуд запретил демонтаж "Квітів України" из-за нарушения авторских прав
Steel Dynamics не смогла запустить новый завод из-за наводненияSteel Dynamics не смогла запустить новый завод из-за наводнения
Из-за действий китайских властей под угрозой срыва оказались до 70 IPO компанийИз-за действий китайских властей под угрозой срыва оказались до 70 IPO компаний
Американский фондовый рынок упал из-за неопределенности в мировой экономикеАмериканский фондовый рынок упал из-за неопределенности в мировой экономике
В ОПЕК+ зреет раскол из-за определения базы для снижения добычи нефтиВ ОПЕК+ зреет раскол из-за определения базы для снижения добычи нефти
НКРЭКУ обратилась в АМКУ из-за монопольного злоупотребления трейдера Ахметова на рынке электроэнергииНКРЭКУ обратилась в АМКУ из-за монопольного злоупотребления трейдера Ахметова на рынке электроэнергии
Из-за лесных пожаров канадская Cameco приостановила добычу уранаИз-за лесных пожаров канадская Cameco приостановила добычу урана
Последние новости
Подгружаем последние новости