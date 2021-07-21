Порты Украины сократили объемы перевозок металлопродукции на 84%

Порты Украины сократили объемы перевозок металлопродукции на 84%

За первое полугодие украинские порты сократили объемы каботажных перевозок металлопродукции на 84%, в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает GMK Center со ссылкой на данные АМПУ, украинские порты в первом полугодии 2021 года сократили показатели перевалки металлопродукции в каботаже на 83,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 67,8 тыс. тонн.

Так, объем перевалки каботажного чугуна составил 29,54 тыс. тонн. За аналогичный период 2020 года этот показатель составлял 246,33 тыс. тонн. Объем перевалки металлопроката уменьшился на 57,7% — до 37,1 тыс. тонн.

Показатель перевалки других грузов черных металлов составил 1,2 тыс. тонн, по сравнению с результатом в 79,7 тыс. тонн в прошлом году. Лом в этот период не переваливали.

Больше всего черных металлов во внутреннем сообщении обработал Измаильский порт — 34,7 тыс. тонн. В январе-июне 2020 года порт не перевозил металлопродукцию в каботаже.

Общий показатель перевалки каботажных грузов в украинских портах в январе-июне 2021 года снизился на 42% — до 638,5 тыс. тонн. Доля металлопродукции составила 9,4%.

МинПром по материалам Ukrainian Shipping Magazine

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Регуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешенияРегуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешения
Главные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынковГлавные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынков
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Блок рекламы


Похожие новости
Газпром забронировал все дополнительные транзитные мощности Украины на августГазпром забронировал все дополнительные транзитные мощности Украины на август
Арбузы пошли на рынки Украины: сколько стоят первые полосатые ягодыАрбузы пошли на рынки Украины: сколько стоят первые полосатые ягоды
Гражданка Украины пыталась незаконно вывезти в РоSSию 2 млн рублейГражданка Украины пыталась незаконно вывезти в РоSSию 2 млн рублей
Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%
На здание "Цветов Украины" наложили арест по заявлению одного из активистов (обновлено)На здание "Цветов Украины" наложили арест по заявлению одного из активистов (обновлено)
Ранние арбузы продаются на рынках Украины по рекордным ценамРанние арбузы продаются на рынках Украины по рекордным ценам
Госбанки сократили портфели ОВГЗ. Кто продавал больше всегоГосбанки сократили портфели ОВГЗ. Кто продавал больше всего
Запасы газового угля на складах ТЭС сократились на 8%Запасы газового угля на складах ТЭС сократились на 8%
В июне объемы торгов криптовалютой упали на 56%В июне объемы торгов криптовалютой упали на 56%
В Германии объемы промпроизводства падают второй месяц подрядВ Германии объемы промпроизводства падают второй месяц подряд
Последние новости
Подгружаем последние новости