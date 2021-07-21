Порты Украины сократили объемы перевозок металлопродукции на 84%

За первое полугодие украинские порты сократили объемы каботажных перевозок металлопродукции на 84%, в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года.



Как сообщает GMK Center со ссылкой на данные АМПУ, украинские порты в первом полугодии 2021 года сократили показатели перевалки металлопродукции в каботаже на 83,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 67,8 тыс. тонн.



Так, объем перевалки каботажного чугуна составил 29,54 тыс. тонн. За аналогичный период 2020 года этот показатель составлял 246,33 тыс. тонн. Объем перевалки металлопроката уменьшился на 57,7% — до 37,1 тыс. тонн.



Показатель перевалки других грузов черных металлов составил 1,2 тыс. тонн, по сравнению с результатом в 79,7 тыс. тонн в прошлом году. Лом в этот период не переваливали.



Больше всего черных металлов во внутреннем сообщении обработал Измаильский порт — 34,7 тыс. тонн. В январе-июне 2020 года порт не перевозил металлопродукцию в каботаже.



Общий показатель перевалки каботажных грузов в украинских портах в январе-июне 2021 года снизился на 42% — до 638,5 тыс. тонн. Доля металлопродукции составила 9,4%.



