В I полугодии внутренее потребление металлопроката в Украине выросло на 5,5%

В январе-июне 2021 г. емкость внутреннего рынка составила 2254,6 тыс. т металлопроката, из которых 468,6 тыс. т, или 20,78%, приходится на импорт. Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".



В январе-июне 2020 г. емкость внутреннего рынка была 2135,7 тыс. т, из них 531,7 тыс. т, или 24,90%, импортировано. Таким образом, за 6 месяцев 2021 г. наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-июня 2020 г. на 5,57% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 4,11%.



Структура импорта в январе-июне 2021 г., характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым (55,61% и 42,15% соответственно); в аналогичном периоде 2020 г., доминирование плоского проката над сортовым было несколько меньшим (соответственно, 53,47% и 44,84%).



Среди металлургических импортеров за 6 месяцев 2021 г. первое место занимает СНГ (42,5%), на втором ЕС-27 (22,9%), на третьем — прочие страны Европы (17,9%).

