В I полугодии внутренее потребление металлопроката в Украине выросло на 5,5%

В I полугодии внутренее потребление металлопроката в Украине выросло на 5,5%

В январе-июне 2021 г. емкость внутреннего рынка составила 2254,6 тыс. т металлопроката, из которых 468,6 тыс. т, или 20,78%, приходится на импорт. Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

В январе-июне 2020 г. емкость внутреннего рынка была 2135,7 тыс. т, из них 531,7 тыс. т, или 24,90%, импортировано. Таким образом, за 6 месяцев 2021 г. наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-июня 2020 г. на 5,57% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 4,11%.

Структура импорта в январе-июне 2021 г., характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым (55,61% и 42,15% соответственно); в аналогичном периоде 2020 г., доминирование плоского проката над сортовым было несколько меньшим (соответственно, 53,47% и 44,84%).

Среди металлургических импортеров за 6 месяцев 2021 г. первое место занимает СНГ (42,5%), на втором ЕС-27 (22,9%), на третьем — прочие страны Европы (17,9%).



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
Регуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешенияРегуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешения
Главные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынковГлавные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынков
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Индия запретила Mastercard выпускать новые карты на рынке Южной АзииИндия запретила Mastercard выпускать новые карты на рынке Южной Азии
Блок рекламы


Похожие новости
В первом полугодии Индия увеличила экспорт стали на 27%В первом полугодии Индия увеличила экспорт стали на 27%
В Украине зарегистрировали первую тысячу соглашений после открытия рынка землиВ Украине зарегистрировали первую тысячу соглашений после открытия рынка земли
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Е-резидентство. Иностранные IT-специалисты смогут открывать бизнес в УкраинеЕ-резидентство. Иностранные IT-специалисты смогут открывать бизнес в Украине
Японская Hitachi стала владельцем IT-компании GlobalLogic с офисами в УкраинеЯпонская Hitachi стала владельцем IT-компании GlobalLogic с офисами в Украине
Урожай картофеля в Украине испорченУрожай картофеля в Украине испорчен
С 1 августа в Украине изменят тарифы на электроэнергию. Сколько будем платить за светС 1 августа в Украине изменят тарифы на электроэнергию. Сколько будем платить за свет
Годовая инфляция в Украине второй месяц подряд осталась на высоком уровне 9,5%Годовая инфляция в Украине второй месяц подряд осталась на высоком уровне 9,5%
В первом полугодии украинцы продали на 1,25 млрд долл больше , чем купилиВ первом полугодии украинцы продали на 1,25 млрд долл больше , чем купили
Украинских заробитчан очень ждут за рубежом — количество вакансий для них выросло в 1,7 разаУкраинских заробитчан очень ждут за рубежом — количество вакансий для них выросло в 1,7 раза
Последние новости
Подгружаем последние новости