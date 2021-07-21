China Moly завершила проект расширения медного рудника в Конго

China Moly завершила проект расширения медного рудника в Конго

Китайская компания China Molybdenum завершила проект расширения производительности медного рудника Tenke Fungurume Mining (TFM) в ДР Конго, начав пробную добычу руды.

В 2020 г. на этом предприятии, приобретенном китайской компанией у американской Freeport-McMoRan, было добыто 182,6 тыс. т меди и 15,44 тыс. т кобальта. План на текущий год составляет 187,3-228,9 тыс. т меди и 16,5-20,1 тыс. т кобальта.

Как сообщает China Moly, ввод в строй новых мощностей позволит увеличить переработку руды на 3,3 млн. т в год. Это даст возможность увеличить производство катодной меди на 88,5 тыс. т в год, а гидроксида кобальта — на 7,28 тыс. т в год.

Поблизости China Moly готовится к разработке еще одного крупного медно-кобальтового месторождения Kisanfu. По данным геологоразведки, оно содержит более 6,2 млн. т меди и 3,1 млн. т кобальта.

МинПром

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