В январе-июне металлурги увеличили экспортные отгрузки на 400 тыс тонн

В январе-июне металлурги увеличили экспортные отгрузки на 400 тыс тонн

По данным ОП "Укрметаллургпром", в январе-июне 2021 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 9,63 млн т металлопроката (106,57% относительно января-июня 2020 г.), из которых, по информации В.С.К.ГРУП, экспортировано порядка 7,84 млн т, или 81,4%.

За 6 месяцев 2020 г. доля экспорта составила 82,2% (7,43 млн т при общем производстве металлопроката 9,03 млн т).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 6 месяцев 2021 г. пришлось 46,39%, что ниже показателя аналогичного периода 2020 г. (49,04%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках в январе-июне 2021 г. заметно выше показателя января-июня 2020 г. (37,95% и 32,88% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках за 6 месяцев 2021 г. уступает показателю аналогичного периода 2020 г. (15,66% в 2021 г. против 18,08% в 2020 г.).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-июне 2021 г., по данным В.С.К. ГРУП, являются страны Европейского союза (32,8%), прочие страны Европы (23,3%) и страны Южной Америки (10,5%).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
Регуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешенияРегуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешения
Главные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынковГлавные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынков
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Индия запретила Mastercard выпускать новые карты на рынке Южной АзииИндия запретила Mastercard выпускать новые карты на рынке Южной Азии
Блок рекламы


Похожие новости
Металлурги Бразилии прислушались к просьбе властей не повышать ценыМеталлурги Бразилии прислушались к просьбе властей не повышать цены
Страны ОПЕК в июне увеличили добычу нефти на 586 тыс. баррелей в суткиСтраны ОПЕК в июне увеличили добычу нефти на 586 тыс. баррелей в сутки
Индия намерена выплавить 150 млн тонн сталиИндия намерена выплавить 150 млн тонн стали
Металлурги просят Шмыгаля ввести временный запрет на экспорт металлоломаМеталлурги просят Шмыгаля ввести временный запрет на экспорт металлолома
Китай планирует увеличить потребление металлолома до 320 млн тоннКитай планирует увеличить потребление металлолома до 320 млн тонн
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукцииЭнергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
Международные резервы Украины за месяц увеличились на полмиллиарда долларовМеждународные резервы Украины за месяц увеличились на полмиллиарда долларов
Импорту железной руды в Китай предрекают падение примерно на 79 млн тонн в годИмпорту железной руды в Китай предрекают падение примерно на 79 млн тонн в год
Китай продолжает модернизацию металлургииКитай продолжает модернизацию металлургии
Индийская JSPL построит интегрированный металлургический заводИндийская JSPL построит интегрированный металлургический завод
Последние новости
Подгружаем последние новости