В январе-июне металлурги увеличили экспортные отгрузки на 400 тыс тонн

По данным ОП "Укрметаллургпром", в январе-июне 2021 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 9,63 млн т металлопроката (106,57% относительно января-июня 2020 г.), из которых, по информации В.С.К.ГРУП, экспортировано порядка 7,84 млн т, или 81,4%.



За 6 месяцев 2020 г. доля экспорта составила 82,2% (7,43 млн т при общем производстве металлопроката 9,03 млн т).



На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 6 месяцев 2021 г. пришлось 46,39%, что ниже показателя аналогичного периода 2020 г. (49,04%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках в январе-июне 2021 г. заметно выше показателя января-июня 2020 г. (37,95% и 32,88% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках за 6 месяцев 2021 г. уступает показателю аналогичного периода 2020 г. (15,66% в 2021 г. против 18,08% в 2020 г.).



Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-июне 2021 г., по данным В.С.К. ГРУП, являются страны Европейского союза (32,8%), прочие страны Европы (23,3%) и страны Южной Америки (10,5%).

