В НБУ рассказали, как переводить деньги с карты на карту без риска заплатить штраф

В Нацбанке рассказали, как граждане Украины могут переводить, например, родственникам по 10 тысяч гривен и более. Но при этом не попасть под банковский мониторинг.

В разъяснении Национального банка Украины говорится, что граждане могут перевести кому-то из своих родственников 10 тысяч гривен и не бояться попасть под действие закона о финансовом мониторинге. Но с помощью терминала анонимно осуществить денежный перевод одним платежом не удастся.

"Если гражданин имеет эти средства на своем счете, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме", — утверждают в Нацбанке.

Дело в том, что все владельцы счетов в украинских банках уже идентифицированы и верифицированы. По этой причине, никто не мешает людям переводить наличные деньги через устройства с функцией приема наличных — терминалы самообслуживания, банкоматы, которые технологически смогут обеспечить верификацию плательщика. Если человек хочет перевести деньги в отделении банка, то он тоже это может сделать без проблем. Главное, иметь с собой паспорт.

Не запрещено в Украине осуществлять денежные переводы без верификации, но тут действует ограничение в 5 000 гривен. По закону о финансовом мониторинге, обязательной проверке подлежать переводы на сумму от 400 000 гривен, однако банкам разрешено проводить верификацию даже небольших переводов, если таковые им покажутся подозрительными.