В НБУ рассказали, как переводить деньги с карты на карту без риска заплатить штраф

В Нацбанке рассказали, как граждане Украины могут переводить, например, родственникам по 10 тысяч гривен и более. Но при этом не попасть под банковский мониторинг.

В НБУ рассказали, как переводить крупные суммы с карты на карту без риска заплатить штраф в 85 тыс. гривен

В разъяснении Национального банка Украины говорится, что граждане могут перевести кому-то из своих родственников 10 тысяч гривен и не бояться попасть под действие закона о финансовом мониторинге. Но с помощью терминала анонимно осуществить денежный перевод одним платежом не удастся.

"Если гражданин имеет эти средства на своем счете, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме", — утверждают в Нацбанке.

Дело в том, что все владельцы счетов в украинских банках уже идентифицированы и верифицированы. По этой причине, никто не мешает людям переводить наличные деньги через устройства с функцией приема наличных — терминалы самообслуживания, банкоматы, которые технологически смогут обеспечить верификацию плательщика. Если человек хочет перевести деньги в отделении банка, то он тоже это может сделать без проблем. Главное, иметь с собой паспорт.

В НБУ рассказали, как переводить крупные суммы с карты на карту без риска заплатить штраф в 85 тыс. гривен

Не запрещено в Украине осуществлять денежные переводы без верификации, но тут действует ограничение в 5 000 гривен. По закону о финансовом мониторинге, обязательной проверке подлежать переводы на сумму от 400 000 гривен, однако банкам разрешено проводить верификацию даже небольших переводов, если таковые им покажутся подозрительными.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
Регуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешенияРегуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешения
Главные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынковГлавные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынков
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Индия запретила Mastercard выпускать новые карты на рынке Южной АзииИндия запретила Mastercard выпускать новые карты на рынке Южной Азии
Блок рекламы


Похожие новости
GlobalFoundries вложит деньги в развитие предприятий в США и ГерманииGlobalFoundries вложит деньги в развитие предприятий в США и Германии
В Минфине рассказали, как будет расти минимальная зарплата до 2024-гоВ Минфине рассказали, как будет расти минимальная зарплата до 2024-го
Госпотребслужба отменяет миллионный штраф Новой почтеГоспотребслужба отменяет миллионный штраф Новой почте
Индия запретила Mastercard выпускать новые карты на рынке Южной АзииИндия запретила Mastercard выпускать новые карты на рынке Южной Азии
Маск может заплатить Tesla двухмиллиардный штрафМаск может заплатить Tesla двухмиллиардный штраф
В Google Pay добавят виртуальную NFC-карту и банковский счетВ Google Pay добавят виртуальную NFC-карту и банковский счет
Госпродпотребслужба передумала штрафовать "Новую почту" на 325 млн гривенГоспродпотребслужба передумала штрафовать "Новую почту" на 325 млн гривен
Банки будут штрафовать за нарушение прав потребителей. НБУ назвал на сколькоБанки будут штрафовать за нарушение прав потребителей. НБУ назвал на сколько
"Новую почту" оштрафовали на 325 млн гривен за поврежденную посылку и обсчитанного клиента"Новую почту" оштрафовали на 325 млн гривен за поврежденную посылку и обсчитанного клиента
В НБУ рассказали, сколько изъяли фальшивых банкнот с начала годаВ НБУ рассказали, сколько изъяли фальшивых банкнот с начала года
Последние новости
Подгружаем последние новости