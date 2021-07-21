Курс биткоина рухнул ниже психологической отметки

На рынке криптовалют продолжается падение курса биткоина. Вслед за главной электронной валютой дешевеют остальные. Ожидается, что падение курса криптовалют продолжится.

Аналитики ожидали, что виток обвала курса биткоина завершится и криптовалюта начнет планомерно дорожать, как это было всегда. Однако этого не произошло. Биткоин, преодолев отметку в 30 тысяч долларов за монету, продолжает катастрофически дешеветь.

Согласно данным CoinDesk, тенденция к снижению стоимости биткоина продолжится. Во вторник, 20 июля 2021 года, биткоин торговался уде по 29,74 тысяч долларов. В целом, стоимость рыночной капитализации биткоина снизилась более чем на 20 миллиардов за последние сутки, до 557,9 млрд долларов.

Обрушение курса биткоина потянуло за собой и другие криптовалюты. Ethereim, которому прочат место биткоина, как главной криптовалюты мира, рухнул на 8%, а XRP подешевел еще больше - на 10%.

Эксперты прогнозируют, что в скором времени курс биткоина остановится на отметке между 24 000 - 22 000 долларов. В этом уверены глава отдела развития бизнеса криптовалютной биржи Luno Виджай Айяр и руководитель отдела торговли Crypto Finance AG Патрик Хойссер.