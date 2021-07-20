Shell построит СЭС для сталелитейных заводов Gerdau

Gerdau, один из крупнейших производителей сортового проката в Бразилии , подписал с нефтегазовой компанией Shell соглашение о строительстве солнечной электростанции (СЭС) в муниципалитете Бразиландия-ди-Минас, штат Жинас-Жерайс.



Как указывается на официальном сайте Gerdau, СЭС будет обеспечивать электроэнергией сталелитейные заводы бразильской компании.



Мощность объекта составит 190 МВт. Для сравнения, в Украине есть только 3 более мощных СЭС – в Днепропетровской (290 МВт), Одесской (240 МВт) и Винницкой областях (229 МВт).



Сообщается, что 50% выработанной электроэнергии будет идти на обеспечение работы мощностей метпредприятия, а 50% Shell сможет продавать на спотовом рынке. Обе компании будут иметь равные доли в совместном предприятии.



По данным бразильского Национального агентства по электроэнергетике (Aneel), солнечная энергия является самым быстрорастущим источником энергии в Бразилии . Ее объем увеличился в 2020 году на 70% по сравнению с 2019-м.



Gerdau – ведущая компания по производству сортового проката в Латинской Америке и один из основных мировых поставщиков специального сортового проката. Компания занимается производством и продажей стальной продукции через свои заводы, расположенные в Аргентине, Бразилии , Канаде, Чили, Колумбии, Испании , США , Гватемале, Индии, Мексике, Перу, Доминиканской Республике, Уругвае и других странах.



