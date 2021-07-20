Энергоблоки на электростанциях Ахметова экстренно останавливают и выводят в ремонт

На тепловых электростанциях компании ДТЭК Энерго, принадлежащей Ринату Ахметову, экстренно выведены из эксплуатации сразу несколько энергоблоков. В руководстве компании говорят, что энергоблоки выведены в ремонт для того, чтобы подготовить их к будущему отопительному сезону.

На электростанциях Ахметова экстренно останавливают энергоблоки

Как только лето перешло экватор, так сразу тема грядущего отопительного сезона становится день ото дня актуальнее. Многие украинцы не успели отойти от шоковых цен прошедшего сезона и не успели еще вернуть накопленные долги, как призрак новой зимы с каждым днем приобретает все более очертаний.

В прошлом отопительном сезоне Украине пришлось пережить несколько стрессовых ситуаций или остановки энергоблоков атомных электростанций на ППР как раз в холодное время года. Кроме того, тогда в аварийном порядке была остановлена генерация на нескольких энергоблоках тепловых электростанций. Где-то не хватило угля для ритмичной работы, а где-то просто возникла аварийная ситуация с оборудованием.

Чтобы такая ситуация не повторилась, в этом году энергоблоки выводят из эксплуатации в ремонт в летнюю пору.

Так, на днях компания ДТЭК остановила генерацию сразу на девяти энергоблоках Кураховской, Криворожской, Запорожской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС. Блоки вывели в ремонт.

При этом поговаривают, что Ринат Ахметов не вкладывает больших денег в серьезную модернизацию оборудования на своих ТЭС, а только выжимает из них максимальную прибыль. А энергоблоки, тем временем, обходятся небольшими текущими ремонтами. Впрочем, вряд ли миллиардер будет и в дальнейшем вкладывать серьезные деньги в модернизацию угольных станций. Ведь рано или поздно Европа вынудит Украину прийти к безуглеродной энергетике. А значит, особенно вкладываться в модернизацию того, что вскоре уйдет в небытие, нет смысла.

Напомним, Германия и Великобритания предлагают Украине присоединиться к Безугольному альянсу. Если наша страна к нему присоединится, то нам придется постепенно закрыть у себя все угольные шахты.


Марченко Любов, Тудей

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