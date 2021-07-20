Энергоблоки на электростанциях Ахметова экстренно останавливают и выводят в ремонт

На тепловых электростанциях компании ДТЭК Энерго, принадлежащей Ринату Ахметову, экстренно выведены из эксплуатации сразу несколько энергоблоков. В руководстве компании говорят, что энергоблоки выведены в ремонт для того, чтобы подготовить их к будущему отопительному сезону.

Как только лето перешло экватор, так сразу тема грядущего отопительного сезона становится день ото дня актуальнее. Многие украинцы не успели отойти от шоковых цен прошедшего сезона и не успели еще вернуть накопленные долги, как призрак новой зимы с каждым днем приобретает все более очертаний.

В прошлом отопительном сезоне Украине пришлось пережить несколько стрессовых ситуаций или остановки энергоблоков атомных электростанций на ППР как раз в холодное время года. Кроме того, тогда в аварийном порядке была остановлена генерация на нескольких энергоблоках тепловых электростанций. Где-то не хватило угля для ритмичной работы, а где-то просто возникла аварийная ситуация с оборудованием.

Чтобы такая ситуация не повторилась, в этом году энергоблоки выводят из эксплуатации в ремонт в летнюю пору.

Так, на днях компания ДТЭК остановила генерацию сразу на девяти энергоблоках Кураховской, Криворожской, Запорожской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС. Блоки вывели в ремонт.

При этом поговаривают, что Ринат Ахметов не вкладывает больших денег в серьезную модернизацию оборудования на своих ТЭС, а только выжимает из них максимальную прибыль. А энергоблоки, тем временем, обходятся небольшими текущими ремонтами. Впрочем, вряд ли миллиардер будет и в дальнейшем вкладывать серьезные деньги в модернизацию угольных станций. Ведь рано или поздно Европа вынудит Украину прийти к безуглеродной энергетике. А значит, особенно вкладываться в модернизацию того, что вскоре уйдет в небытие, нет смысла.

Напомним, Германия и Великобритания предлагают Украине присоединиться к Безугольному альянсу. Если наша страна к нему присоединится, то нам придется постепенно закрыть у себя все угольные шахты.