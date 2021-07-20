На крымских ТЭС в обход санкций установили оборудование немецкой Іnge GmbH

Технику импортировали в 2018 году из Литвы.

На крымских теплоэлектростанциях, построенных Россией после оккупации, в обход санкций установили немецкое фильтрационное оборудование фирмы Inge GmbH.

Об этом сообщают "Радио Свобода" и литовский вещатель LRT.

Литовские журналисты обратили внимание на видеоролик роSSийской компании "Воронеж-Аква" - одного из подрядчиков строительства двух крымских электростанций, который отвечал за очистку воды. На видео с этих ТЭС видно, какие именно здесь установлены фильтрационные установки. Такие же установки с фиолетовой маркировкой расследователи отметили также на другом видео - местного телеканала "Вести Севастополь".

Журналисты выяснили, что производитель фильтрационного оборудования крымских ТЭС - это немецкий бренд Inge GmbH.

Оборудование импортировали в 2018 году из Литвы. Продавцом была зарегистрированная в Каунасе фирма Run Engineering.

Директор Run Engineering Повилас Медекша заявил, что его компания оборудование компании Inge GmbH в Крым не поставляла. "Мы экспортировали оборудование, а не мембраны, требующие лицензии. Это как экспортировать автомобиль, но не двигатель. Мы их поставляем, предприятие покупает их самостоятельно. Это могут быть немецкие, голландские, японские, китайские производители", - заявил он.

Впрочем, данные роSSийской таможни свидетельствуют, что в тот день, когда Run Engineering лишили лицензии, из Литвы в компанию «Воронеж-Аква» поступили именно немецкие мембраны.

Немецкая компания Inge GmbH, чье оборудование попало в Крым, зарегистрирована в городе Грайфенберг, где имеет свое производство. Владелец этого бизнеса - американская корпорация DuPont.

Там заявили, что "компания Inge GmbH никогда не имела никаких сведений и даже никаких признаков того, что продукция, которая поставляется этом заказчику, будет использоваться не в указанном заказчиком пункте назначения".

Напомним, что Таврическую и Балаклавскую ТЭС в Крыму построили в 2018 году, после того как Украина остановила поставки электроэнергии на оккупированную территорию.

На них установлены газотурбинные установки Siemens, которые также были поставлены в Крым в обход санкций.