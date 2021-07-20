Kamoa Copper отгрузила на экспорт первую партию медного концентрата

Kamoa Copper отгрузила на экспорт первую партию медного концентрата

Горнопромышленная компания Ivanhoe Mines объявила о том, что Kamoa Copper начала экспорт медного концентрата. Первая партия материала была отгружена с рудника Kamoa-Kakula для потребителей за пределами Конго 17 июля. После прохождения таможенной очистки партия концентрата сможет покинуть страну для перевалки через порт Дурбана (Южная Африка).

Kamoa Copper начала производство медного концентрата 25 мая, осуществив первую отгрузку материала на недалеко расположенный медеплавильный завод Lualaba Copper Smelter 1 июня 2021 г. Первая партия черновой меди (99% Cu) должна быть отгружена с Lualaba Copper Smelter на мировые рынки уже на текущей неделе.
Производственный ориентир рудника на текущий год составляет 80-95 тыс. т меди в концентрате.

Добыча руды на Kakula, как ожидается, вырастет с 3,8 млн т в год до 7,6 млн т в год в третьем квартале 2022 г., а в дальнейшем его производительность в результате расширений достигнет 19 млн т в год при пиковых объемах производства меди на уровне более 800 тыс. т в год.

Kamoa-Kakula является СП Ivanhoe Mines (39,6%), Zijin Mining Group (39,6%), Crystal River Global Limited (0,8%) и властей Демократической Республики Конго.

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
Главные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынковГлавные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынков
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Индия запретила Mastercard выпускать новые карты на рынке Южной АзииИндия запретила Mastercard выпускать новые карты на рынке Южной Азии
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Блок рекламы


Похожие новости
В первом полугодии Индия увеличила экспорт стали на 27%В первом полугодии Индия увеличила экспорт стали на 27%
ВостГОК снизил выпуск уранового оксидного концентрата на 45%ВостГОК снизил выпуск уранового оксидного концентрата на 45%
Иран вдвое нарастил экспорт сталиИран вдвое нарастил экспорт стали
В Украине зарегистрировали первую тысячу соглашений после открытия рынка землиВ Украине зарегистрировали первую тысячу соглашений после открытия рынка земли
Jiangxi Copper инвестирует 2 млрд долл в расширение производства медной продукцииJiangxi Copper инвестирует 2 млрд долл в расширение производства медной продукции
Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%
Украина начала экспортировать металлолом в БеларусьУкраина начала экспортировать металлолом в Беларусь
АМКР поддерживает временный запрет на экспорт металлоломаАМКР поддерживает временный запрет на экспорт металлолома
Интерпайп Сталь выступает за временный запрет экспорта металлоломаИнтерпайп Сталь выступает за временный запрет экспорта металлолома
Металлурги просят Шмыгаля ввести временный запрет на экспорт металлоломаМеталлурги просят Шмыгаля ввести временный запрет на экспорт металлолома
Последние новости
Подгружаем последние новости