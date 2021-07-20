Тайваньская Сhina Steel решила не повышать цены на август

Тайваньская Сhina Steel решила не повышать цены на август

Сhina Steel Corp., крупнейший сталепроизводитель Тайваня, оставит августовские цены для внутреннего рынка на прежнем уровне.

"Цена угля с января выросла вдвое, а железной руды превышает $200 за тонну. Тем не менее, с учетом текущей ситуации, China Steel сосредоточится на стабилизации цен на сталь и поощрении устойчивого развития рынка, поэтому предприятиям не нужно беспокоиться о своих заказах", - отметили в металлургической компании.

Также China Steel отчиталась о снижении продаж в первом полугодии на 2,6% к январю-июню 2020 года, до 4,9 млн тонн. Сокращение объемов в компании объясняют уменьшением загрузки одной из доменных печей в первом квартале 2021 года.

МинПром по материалам uaprom.info

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