Тайваньская Сhina Steel решила не повышать цены на август

Сhina Steel Corp., крупнейший сталепроизводитель Тайваня, оставит августовские цены для внутреннего рынка на прежнем уровне.



"Цена угля с января выросла вдвое, а железной руды превышает $200 за тонну. Тем не менее, с учетом текущей ситуации, China Steel сосредоточится на стабилизации цен на сталь и поощрении устойчивого развития рынка, поэтому предприятиям не нужно беспокоиться о своих заказах", - отметили в металлургической компании.



Также China Steel отчиталась о снижении продаж в первом полугодии на 2,6% к январю-июню 2020 года, до 4,9 млн тонн. Сокращение объемов в компании объясняют уменьшением загрузки одной из доменных печей в первом квартале 2021 года.



