Нацбанк выиграл суд по делу банка "Киевская Русь"

Суд подтвердил невозможность возвращения банка на рынок.

Нацбанк выиграл суд по делу банка "Киевская Русь"
Фото: 112.ua

Национальный банк выиграл суд против бизнесмена Виктора Братко по делу о банкротстве банка "Киевская Русь".

На сайте регулятора сообщается, что 13 июля Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Братко и оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 31 марта 2021 года, которым было закрыто производство по делу к Национальному банку об обязательстве совершить действия по восстановлению деятельности обанкротившегося ОАО "Банк "Киевская Русь".

Братко был владельцем и председателем правления банка "Киевская Русь". Сейчас он находится в розыске по подозрению в хищении 44 млн долларов. По версии следствия, он за бесценок продал два офисных здания в Киеве и Львове, которые были в залоге у "Киевской Руси". Соглашения заключили за день до введения в банк временной администрации.

В мае 2020 года в Украине вступил в силу так называемый "антиколомойский закон", который запрещает останавливать начатую процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка или его ликвидации. На этом основании Окружной админсуд Киева 31 марта 2021 года закрыл производство по делу касательно банка «Киевская Русь», законность которого подтвердил также суд апелляционной инстанции.

Напомним, что банк "Киевская Русь" лопнул еще в 2015 году. К тому времени он входил в топ-30 украинских банков.

По данным Фонда гарантирования вкладов, стоимость активов банка "на бумаге" составляла 5,6 млрд гривен, но рыночная стоимость была гораздо меньше - где-то 1,3 млрд гривен, поскольку большинство кредитного портфеля банка была проблемной.

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