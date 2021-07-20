Украинцы получают в конвертах 500 млрд грн оплаты труда

Украинцы получают в конвертах 500 млрд грн оплаты труда

Первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко оценивает теневой фонд оплаты труда в Украине в 0,5 трлн гривен в год.
Об этом А.Любченко сказал на форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы", передают Українські Новини.

"Теневой фонд оплаты труда оценивается почти в 0,5 триллиона гривен в год. Это деньги, за счет которых мы можем развивать стратегические проекты, повышать зарплаты и пенсии, социальные стандарты", - сказал он.

По словам А.Любченко, в Украине на сегодня одно официально трудоустроенное лицо содержит двух неработающих.

"В 2020 году, по данным реестра физических лиц-налогоплательщиков, 11,3 млн граждан Украины получили официально зарплату, почти 11 (млн) - не получили вообще никакого дохода, плюс имеем более 11 млн пенсионеров, размер пенсии которых зависит от легально работающих граждан. То есть имеем за счет одного официально работающего содержание 2 неработающих", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что все эти категории граждан в одинаковой мере пользуются общественными благами, медицинской помощью, образованием, субсидиями и льготами.

А.Любченко также отметил, что у Минэкономики нет точных данных о количестве украинцев, работающих за границей, по оценкам экспертов таких 2-3 млн ежегодно.

"Сколько их таких - молодых, активных, образованных, которые создают экономический рост нашим соседям? К сожалению, назвать точное количество наших граждан, которые не нашли себя в Украине, невозможно. По экспертным оценкам, это от 2 до 3 млн стабильно ежегодно. Мы лидеры в Европе, но лидеры по количеству трудоспособного населения, которое работает за границей", - рассказал он.

А.Любченко отметил, что диспропорции и системные противоречия на рынке труда особо ярко осветил коронокризис.

По его словам, речь идет о дисбалансе спроса и предложения рабочей силы, несоответствии качества образования запросам работодателей, диспропорции в оплате труда.

А.Любченко добавил, что Украина и весь мир уже больше года живут в новых реалиях: цифровизация и пандемия – это основные факторы, которые сейчас формируют новые правила игры на рынке труда.

Как сообщали Українські Новини, Европейская бизнес-ссоциации ранее предупреждала, что увеличение минимальной зарплаты в период кризиса может привести к увеличению количества зарплат "в конвертах".

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