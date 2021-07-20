Правительство пообещало купить ноутбуки для 60 тыс. учителей

Правительство планирует до конца года купить ноутбуки для 60 тыс. учителей. На это в государственном бюджете заложено 980 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте министерства образования и науки.

"В этом году мы обеспечим более 60 тысяч учителей качественной техникой. Эта инициатива сейчас - одна из приоритетных, над которой мы работаем совместно с МОН ... Наша цель - сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей", - заявил по этому поводу министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чиновники обещают, что это будут компьютеры высокого качества.

"С учетом софинансирования и ожидаемой стоимости ноутбука в 20 тыс. грн планируется закупка более 60 тыс. ноутбуков по этой субвенции. Такая стоимость рассчитана по результатам консультаций с вендорами и после анализа рынка", - говорится в сообщении.

Ноутбуки будут покупать на основе софинансирования. Для Киева , областных бюджетов и крупных городов доля софинансирования составит 30%, для малых городов - 10%, для сел и поселков - 5%.

Распределение ноутбуков будет осуществляться между учебными заведениями, в которых имеющееся количество персональных компьютеров меньше, чем количество педагогических работников. В первую очередь попадают большие школы с количеством учащихся от 250 человек и опорные заведения с количеством учащихся от 200 человек.

Количество ноутбуков на школу зависит от того, сколько они имеют сейчас. Например, если в какой-то школе есть 25 персональных компьютеров на 30 учителей, то для нее разрешается приобрести 5 ноутбуков - не больше и не меньше.

Напомним, что по данным Государственной службы статистики, в учреждениях общего среднего образования Украины работает около 440 тысяч учителей.