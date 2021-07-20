Из-за жары украинцы стали жечь больше электричества

Из-за жары украинцы стали жечь больше электричества

Потребление электроэнергии в Украине на протяжении 12-18 июля возросло на 5,7% (на 150 млн кВт-ч) по сравнению с 5-11 июля – до 2,768 млрд кВт-ч, сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По ее данным, за прошлую неделю на 18,8% (на 137 млн кВт-ч) к 5-11 июля выросло производство э/э ТЭС – до 867 млн кВт-ч.

В НЭК отмечают, что повышенная нагрузка на ТЭС связана с тем, что 5 из 15 блоков АЭС находятся в плановых ремонтах, кроме того ограничена возможность значительного увеличения мощности ГЭС.

Основным драйвером роста потребления стала еще более усилившаяся в стране жара: среднесуточная температура воздуха за неделю выросла с +23,6°С до +25,6°С.

В целом потребление э/э за 1-18 июля составило 6,87 млрд кВт-ч, что на 4,1% больше показателя прогнозного баланса.

Как сообщалось, по данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, с начала календарного лета в Киеве установлено 12 температурных рекордов.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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