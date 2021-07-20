Минэкономики ожидает рост ВВП во втором квартале на 6%

Рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2021 года составит около 6% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Об этом говорится в обзоре ВВП за I квартал Министерства экономики.

Минэкономики ожидает рост ВВП во втором квартале на 6%
Фото: gordonua.com

Падение ВВП

Отмечается, что в январе-марте 2021 года падение ВВП составило 2,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

При этом Минэкономики оценивает рост ВВП в январе-мае на уровне 0,7%.

«Динамика ВВП I квартала соответствует ранее прогнозируемым тенденциям. Во II квартале 2021 года экономическое восстановление хотя и продолжает находиться под влиянием пандемии, однако с учетом низкой базы сравнения прошлого года и процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны, вышло на положительный тренд — по предварительным оценкам Минэкономики по итогам 5 месяцев рост ВВП оценен на уровне 0,7%», — говорится в обзоре.

В то же время такой рост ВВП несколько ниже, чем прогнозировалось ранее.

Минэкономики считает, что это обусловлено недооценкой влияния фактора затратности, сформировавшегося в результате давления со стороны восходящего ценового тренда на мировом рынке, а также непрогнозируемым отставанием развития строительства и сельского хозяйства.

Прогноз на II квартал

По прогнозам Минэкономики, рост во II квартале 2021 года составит около 6% ко II кварталу 2020 года.

Минэкономики ожидает, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание.

Ускорению роста будет способствовать также ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках, которая станет ключевой поддержкой деятельности отечественных экспортеров.

Как следствие, по итогам 2021 года рост ВВП выйдет на прогнозируемый уровень в 4,1%.

Что прогнозируют эксперты

Руководитель Центра макроэкономического моделирования КШЭ Юрий Шоломицкий ожидает роста ВВП Украины в 2021 году на 4,7%, а в последующие два года — на 2,7% и 3,7% соответственно.

Инвесткомпания Concorde Capital ожидает роста экономики Украины в 2021 году на 4,1% при инфляции 8% и среднегодовой курс 27,6 грн/$. В 2022 году Concorde Capital ожидает замедления роста ВВП до 3,5% при снижении инфляции до 5,5%.

Напомним

В 1 квартале 2021 года реальный ВВП уменьшился на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

В 2020 году ВВП Украины упал на 4% при инфляции 5% и среднегодовом курсе 26,96 грн / $ 1 и положительном балансе текущего счета $6,6 млрд.

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