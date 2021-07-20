Цена биткоина упала ниже $30 тысяч. Что говорят аналитики

По данным портала, за последние сутки было продано криптовалюты на общую сумм около $90 млрд.

По данным CoinDesk, биткоин упал в цене более чем на 6%, в то время как Ethereum упал на 8%, а XRP упал почти на 10%.

Причина

Падение биткоина произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках.

В понедельник индекс Dow Jones Industrial Average показал худший день с октября 2020 года. Биткоин был заблокирован в широком ценовом диапазоне от $30?000 до $40?000 с середины мая и ненадолго пробился ниже отметки в $30?000 22 июня. Криптовалюта тогда мимолетно торговалась на уровне $29?700. Падение произошло через день после того, как Народный банк Китая приказал крупным финансовым институтам страны прекратить проведение операций с криптовалютой.

По данным интерактивной таблицы «Минфина стоимость биткоина по состоянию на 09:20 составляет $29?753 тыс.

Прогнозы аналитиков