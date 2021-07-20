Цена нефти Brent впервые за месяц упала ниже $71
Цена на сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на лондонской бирже ICE в моменте снижалась до $70,9. В последний раз Brent торговалась ниже отметки $71 за баррель 10 июня 2021 года. Об этом пишет investing.com.
Стоимость фьючерсов на нефть WTI на бирже ICE упала на 3,6% — до $69,2 за баррель.
Причина падения котировок
Снижение нефтяных котировок происходит на фоне решения ОПЕК+. В воскресенье, 18 июля, страны — участницы сделки договорились об увеличении добычи нефти с августа.
Каждый месяц производство будет повышаться на 400 тыс. баррелей в сутки. В результате за август—декабрь 2021 года добыча вырастет на 2 млн баррелей.
В ходе переговоров были также изменены квоты нефтедобычи для некоторых стран.
Для РоSSии и Саудовской Аравии квоты повысили с 11 млн до 11,5 млн б/с, для Ирака — с 4,65 млн до 4,8 млн б/с, для Кувейта — 2,8 млн до 2,96 млн б/с.