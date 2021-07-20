Итальянский дом моды Ermenegildo Zegna выйдет на биржу с оценкой $3,2 миллиарда

Итальянский дом моды Ermenegildo Zegna в конце года может выйти на биржу. Об этом пишет РБК.

Итальянский дом моды Ermenegildo Zegna выйдет на биржу с оценкой $3,2 миллиарда
Фото: zegna.com

Что известно

Компания планирует получить листинг на NYSE, объединившись со SPAC Investindustrial Acquisition, во главе которой стоит бывший генеральный директор UBS Group Серджио Эрмотти.

Сейчас в SPAC оценивают бизнес Ermenegildo Zegna в $3,2 млрд. По итогам сделки в итальянской компании намереваются привлечь $880 млн, сообщила Ermenegildo Zegna. Ожидается, что сделка будет закрыта к четвертому кварталу 2021 года.

Согласно договоренности, Zegna сохранит за собой 62% объединенной компании. SPAC получит 11% акций. Из привлеченных средств компания направит около $250 млн на развитие своего бизнеса по производству мужской одежды и на сделки слияний и поглощений.

SPAC — компания, созданная специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO.

Отчет за 2020 год

В 2020 году выручка Ermenegildo Zegna упала на 23% (до 1 млрд евро) по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, компания получила чистый убыток в 45 млн евро, тогда как в 2019 году заработала 38 млн евро.

В презентации для инвесторов компания прогнозирует, что в этом году ее результаты восстановятся до уровней 2019 года.

История Ermenegildo Zegna

Ermenegildo Zegna основал итальянец Эрменеджильдо Зенья в 1910 году, с тех пор она непрерывно находилась во владении семьи Зенья.

Сейчас компания управляет 296 магазинами в 80 странах. В 1960-х годах Zegna получила известность благодаря производству мужских костюмов, а в 1991 году стала одним из первых люксовых брендов, вышедших на китайский рынок. В 2019 году китайское направление обеспечило 35% всей выручки компании.

До 2020 года модный дом не планировал становиться публичным, однако пандемия все изменила.

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