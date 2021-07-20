В Днепре заподозрили хищение денег по кредиту ЕБРР

Присвоение происходило во время работ по утеплению школ и детских садов.

В Днепре заподозрили хищение денег по кредиту ЕБРР
Фото: dniprorada.gov.ua

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении организованной группы, подозреваемой в присвоении более 4,5 млн гривен во время работ по утеплению школ и детсадов города Днепра.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"В течение 2019-2020 годов в детских садах и школах Днепра проводились работы по программе повышения показателей энергоэффективности. Средства на это были выделены местному бюджету Европейским банком реконструкции и развития. Один из владельцев частного общества уговорил определенных лиц из числа чиновников и предпринимателей, чтобы обманным путем вывести выделенные средства. Эта преступная группа осуществляла работы по монтажу кровли детских садов и школ из некачественных материалов, не соответствующих проектно-сметной документации и нормам ДСТУ, а в актах выполненных работ указывалась ложная информация о качестве материалов", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14 июля подозрение получили шесть человек, среди которых несколько бизнесменов, работники связанных фирм и заместитель директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета.

Их обвиняют по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Напомним, что на термомодернизацию школ и детских садов в Днепре ЕБРР совместно с Фондом Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды (E5P) выделили 12,5 млн евро.

По данным городского совета, в рамках первого этапа реализации проекта реновация прошла в 84 образовательных учреждениях города.

В рамках следующего этапа, на который от ЕБРР планируют получить 25 млн евро, а от Фонда Е5Р - 5,5 млн евро, город собирается повысить энергоэффективность еще 66 детсадов, 28 школ и 4 медицинских учреждений.

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