Baowu создаст специальный фонд для поддержки процесса декарбонизации

Baowu создаст специальный фонд для поддержки процесса декарбонизации

Группа Baowu Steel Group, крупнейший производитель стали в Китае и в мире, создаст специальный фонд для поддержки процесса "декарбонизации" в национальной металлургической промышленности.

Компания и ее партнеры China Pacific Insurance, National Green Development Fund и CCB Financial Asset Investment намерены привлечь на первом этапе 10 млрд. юаней (около $1,55 млрд.). В дальнейшем благодаря поддержке Bank of China, одного из ведущих госбанков КНР, средства фонда планируется нарастить до 50 млрд. юаней.

Средства фонда будут использоваться для финансирования проектов в области безуглеродной энергии, "зеленых" технологий, а также снижения уровня загрязнения окружающей среды. При этом одной из целей Baowu является разработка и внедрение технологий, способствующих сокращению выбросов углекислого газа.

Ранее Baowu заявила о намерении пройти пик эмиссии углекислого газа в 2023 г. и полностью прекратить его выбросы к 2050 г.

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