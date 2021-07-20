Приватбанк заработал за первое полугодие 11,6 миллиарда

По итогам первого полугодия Приватбанк получил прибыль 11,6 млрд грн. Во втором квартале 2021 прибыль составила 9,2 млрд грн. Об этом говорится в данных банка.

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Финпоказатели банка

Прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций за 6 месяцев 2021 года составила 17,4 млрд грн, что на 35% больше результатов первого полугодия 2020.

Объем средств клиентов в банке на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года вырос на 14% до 305 млрд грн.

Количество активных клиентов физических лиц Приватбанка по итогам полугодия выросло на 500 тыс, клиентская база предпринимателей увеличилась на 76 тыс, а количество пользователей Приват24 выросло на 1,2 млн человек.

Увеличение клиентской базы и количества платежных операций обеспечили рост комиссионных доходов банка на 30% до 10,6 млрд грн.

Чистый процентный доход по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на 25% и составляет 13,3 млрд грн.

Кредитный портфель Приватбанка по сравнению с первым полугодием 2020 увеличился на 11% до 62,5 млрд грн благодаря развитию кредитования малого и среднего бизнеса.

В первом полугодии 2021 влияние макроэкономических факторов, прежде всего рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривны обусловили отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученные в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации.

Ситуативный, не связанный с деятельностью банка, ущерб от этого портфеля за 6 месяцев 2021 составил -6,9 млрд грн.

Одновременно, положительное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов частично компенсирует эти убытки на 1,3 млрд грн.

Напомним

В июне Приватбанк в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка — государству.

Согласно годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2020 года составила 24,3 млрд грн.

За первый квартал 2021 года прибыль Приватбанка составил 8,5 млрд грн, что на 27% больше показателя первого квартала 2020 года.