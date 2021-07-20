Металлурги Бразилии прислушались к просьбе властей не повышать цены

Металлурги Бразилии прислушались к просьбе властей не повышать цены

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес заявил, что национальные металлургические компании по просьбе правительства согласились больше не повышать цены на стальную продукцию до конца года. Такое предложение от властей поступило металлургам вследствие повышения риска инфляционного давления и по причине жалоб со стороны строительного сектора.

Между тем бразильская металлургическая ассоциация Aco Brasil опровергла достижение данной договоренности. Как заявил ее глава Марко Поло де Мелло Лопес, этому препятствует антимонопольное законодательство. Кроме того, каждая компания руководствуется своей конкурентной и торговой политикой.

В то же время ассоциация отмечает, что на мировом рынке стали действительно появились признаки стабилизации. В частности, прекратился рост цен на железную руду и металлолом. По оценкам Aco Brasil, национальный рынок стали сбалансирован, а высокий уровень загрузки национальных металлургических и прокатных мощностей и увеличение импорта компенсируют расширение спроса. Так что, дальнейшего роста цен на стальную продукцию в Бразилии действительно может не произойти.

Ранее правительство Бразилии пыталось снизить импортные пошлины на стальную продукцию. Однако такое решение должно было быть принято совместно всеми членами торгового блока Mercosur. По словам П.Гедеса, оно было заблокировано Аргентиной.

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