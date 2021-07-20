Выпуск вагонов на КВСЗ упал на 61%

Выпуск вагонов на КВСЗ упал на 61%

Крюковский вагоностроительный завод в январе-июне 2021 года, по сравнению с январем-июнем 2020 года, уменьшил производство грузовых вагонов на 61%, или на 576 вагонов – до 368 штук.

Об этом сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия.

В январе-июне 2021 года КВСЗ не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в январе-июне 2020 года было произведено 26 пассажирских вагонов.

В июле 2021 года предприятие работает 17 дней.

Напомним, Укрзализныця подписала соглашение с Крюковским вагонзаводом на поставку 100 пассажирских вагонов.

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