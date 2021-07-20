GlobalFoundries вложит деньги в развитие предприятий в США и Германии

В конце июня компания GlobalFoundries объявила о своих намерениях вложить около $4 млрд в строительство нового предприятия в Сингапуре. Теперь пришла пора заявить о планах по развитию производства на других территориях. В штате Нью-Йорк будут расширены линии Fab 8 и появится новое предприятие, а предприятия в окрестностях Дрездена получат $1 млрд на расширение производства.

Источник изображения: GlobalFoundries

Данные заявления были сделаны GlobalFoundries в свете концентрации внимания американских властей на необходимости развития национальной полупроводниковой отрасли. Во всяком случае, в корпоративном пресс-релизе нашлось место для высказываний сенатора Чака Шумера (Chuck Schumer), который выступил одним из авторов инициативы по выделению $52 млрд на поддержку американской полупроводниковой отрасли.

Речь пока идёт о бюджете в $1 млрд, который будет потрачен на скорейшее увеличение объёмов обработки кремниевых пластин на предприятии Fab 8 на 150 тысяч штук в месяц. Позже по соседству в том же штате Нью-Йорк появится новое предприятие GlobalFoundries. О нём пока сообщается лишь то, что будут созданы более тысячи новых рабочих мест на производстве и ещё несколько тысяч в смежных сферах деятельности. Финансировать этот проект GlobalFoundries намеревается по схеме частно-публичного партнёрства, привлекая как средства клиентов, так и государственные субсидии. Интерес американских властей заключается и в поддержании производства компонентов оборонного назначения, поскольку предприятие GlobalFoundries в штате Нью-Йорк прошло необходимую сертификацию.

Ещё $1 млрд будет потрачен на расширение производственных мощностей в Германии, но об этом проекте GlobalFoundries в контексте своей американской инициативы упоминает вскользь. Напомним, что производственные предприятия в окрестностях Дрездена достались компании от AMD в рамках сделки, которая состоялась в момент основания GlobalFoundries. Долгое время здесь выпускались процессоры по заказу самой AMD, но в последние годы профильные компоненты частично переехали на конвейер американского предприятия в штате Нью-Йорк. Численность штата компании в этом штате насчитывает 3000 человек, здесь же располагается штаб-квартира GlobalFoundries, за последнее десятилетие компания вложила в Fab 8 более $15 млрд, как отмечается в пресс-релизе.



