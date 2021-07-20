В первом полугодии Индия увеличила экспорт стали на 27%

В первом полугодии Индия увеличила экспорт стали на 27%

В течение января-июня 2021 года объёмы стального экспорта из Индии выросли на 27% в годовом исчислении до 9,5 млн. тонн. Поставки сортового проката увеличились на 130%, плоского – на 26%, стальных полуфабрикатов – сократился на 3%, сообщает SteelMint.

Поставки арматуры и катанки металлургических предприятий Индии, в частности, составили 0,94 млн. тонн, рост объёмов – 140%. Экспорт холоднокатаных рулонов вырос вдвое до 0,48 млн. тонн.

"SteelMint ожидает, что по итогам 2021 года объёмы индийского экспорта достигнут уровня 18-19 млн. тонн (в 2020 – 17 млн. тонн) при условии сохранения динамики спроса на внутреннем и общемировом рынке стали", - говорится в сообщении.

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