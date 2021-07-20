ВостГОК снизил выпуск уранового оксидного концентрата на 45%

ВостГОК снизил выпуск уранового оксидного концентрата на 45%

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократило производство уранового оксидного концентрата на 45% - до 227,8 тонн, суммарная стоимость произведенного УОК сократилась на 40% - до 663 млн грн.

Данные о работе "ВостГОК" опубликованы на сайте Министерства энергетики, передает ExPro.

По данным Минэнерго, добыча урановой руды в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизилась на 13% - до 242,2 тыс тонн. Больше всего в 2021 году было добыто урановой руды в июне - 51 тыс. тонн.

В то же время больше всего уранового оксидного концентрата этого года было произведено в марте - 49,8 тонн, на 145 млн грн.

"Восточный горно-обогатительный комбинат" является единственным в Украине предприятием, что обеспечивает добычу урана и производство концентрата природного урана.

МинПром

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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