ВостГОК снизил выпуск уранового оксидного концентрата на 45%

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократило производство уранового оксидного концентрата на 45% - до 227,8 тонн, суммарная стоимость произведенного УОК сократилась на 40% - до 663 млн грн.



Данные о работе "ВостГОК" опубликованы на сайте Министерства энергетики, передает ExPro.



По данным Минэнерго, добыча урановой руды в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизилась на 13% - до 242,2 тыс тонн. Больше всего в 2021 году было добыто урановой руды в июне - 51 тыс. тонн.



В то же время больше всего уранового оксидного концентрата этого года было произведено в марте - 49,8 тонн, на 145 млн грн.



"Восточный горно-обогатительный комбинат" является единственным в Украине предприятием, что обеспечивает добычу урана и производство концентрата природного урана.



МинПром

