Запасы угля на складах ТЭС за месяц уменьшились на четверть, - "Укрэнерго"

В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 12,5% меньше, чем должно быть на 19 июля.

Запасы угля на складах ТЭС за месяц уменьшились на четверть, -
Фото: korrespondent.net

Начиная с 24 июня наблюдается уменьшение запасов угля на складах ТЭС на 24% до 1,047 млн тонн (по состоянию на 19 июля).

Об этом сообщает пресс-служба компании “Укрэнерго”.

Отмечается, что в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 12,5% меньше, чем должно быть на 19 июля.

При этом объем антрацитового угля на складах ТЭС с 24 июня вырос на 6% до 248 тыс. тонн, а газового - наоборот уменьшился на 30,4% до 799 тыс. тонн.

Запасы угля
Запасы угля

Несмотря на уменьшение запасов угля, импорт электроэнергии в "ОЭС Украины" из РоSSии и Беларуси не осуществлялся.

Напомним, в марте Антимонопольный комитет Украины по собственной инициативе начал проверку вопроса, связанного с уменьшением гарантированных запасов угля на тепловых электростанциях (ТЭС) в нынешний отопительный период.

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