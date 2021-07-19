Цена на железную руду останется высокой – Goldman Sachs

Цена на железную руду останется высокой – Goldman Sachs

Как сообщает CNBC News, железная руда находится на бычьем рынке более двух лет, и, по словам аналитиков Goldman Sachs, он скоро не закончится.

"Было бы неправильно говорить о том, что бычий рынок железной руды, как вы знаете, близок к завершению", - сказал Николас Сноудон, глава инвестиционного банка по исследованиям цветных металлов и сыпучих материалов.

Скорее всего, он вернется в "удобное положение" только в 2023 году, заявил Н.Сноудон на Сингапурском форуме по добыче железной руды, который является частью Сингапурской международной недели черных металлов.

Рохан Кендалл, руководитель отдела исследований железной руды в Wood Mackenzie, поддержал это мнение.

"Я считаю, что цены выше 200 долл. за тонну неприемлемы, но мы, скорее всего, увидим, что цены останутся на уровне около 150 долл. за тонну", - сказал он.

МинПром по материалам МеталлТорг

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