Наводнения в Германии привели к форс-мажору на некоторых метпредприятиях

Как сообщает агентство Platts, сильные дожди и наводнение реки Рейн в регионе Германия-Бенилюкс повлияли на логистику и сбыт на нескольких сталелитейных предприятиях, при этом компания Bilstein объявила форс-мажор.



Bilstein, базирующаяся в немецком Хагене, объявила о форс-мажоре 15 июля в письме от клиента, которым компания поделилась с Platts.



"С ночи 14 июля мы сталкиваемся с сильным дождем и штормом в Хагене, особенно на наших производственных площадках в Хаген-Хоэнлимбурге, что уже привело к повреждениям, дефектам материалов и поломкам некоторых производственных объектов. Кроме того, в обозримом будущем мы можем получать сырье только в очень ограниченном объеме, потому что некоторые из наших поставщиков также затронуты, а железнодорожные пути подорваны, что не позволяет нам получать сырье по железной дороге", - говорится в письме.



Bilstein сказала, что материалы могут быть отправлены только в ограниченном объеме. "Остановка завода и нехватка материалов приводят к сбоям в нашем общем производственном процессе. Ожидаются задержки в доставке ваших заказов".



Один прокатный стан в Дортмунде, Германия, 14 июля также сообщил о чрезмерном затоплении своей установки из нержавеющей стали, сообщили Platts несколько источников. Компания BWS Philipp Boecker + Wender Stahl не была доступна для комментариев, когда с ней связались Platts.



Источники также сообщили, что часть немецкой компании Thyssenkrupp пострадала от наводнения, но вода уже откачана. Сталелитейная компания ArcelorMittal, у которой есть предприятие в Дуйсбурге, подтвердила Platts, что они пострадали от наводнения, но это не повлияло на производство.



