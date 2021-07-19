Наводнения в Германии привели к форс-мажору на некоторых метпредприятиях

Наводнения в Германии привели к форс-мажору на некоторых метпредприятиях

Как сообщает агентство Platts, сильные дожди и наводнение реки Рейн в регионе Германия-Бенилюкс повлияли на логистику и сбыт на нескольких сталелитейных предприятиях, при этом компания Bilstein объявила форс-мажор.

Bilstein, базирующаяся в немецком Хагене, объявила о форс-мажоре 15 июля в письме от клиента, которым компания поделилась с Platts.

"С ночи 14 июля мы сталкиваемся с сильным дождем и штормом в Хагене, особенно на наших производственных площадках в Хаген-Хоэнлимбурге, что уже привело к повреждениям, дефектам материалов и поломкам некоторых производственных объектов. Кроме того, в обозримом будущем мы можем получать сырье только в очень ограниченном объеме, потому что некоторые из наших поставщиков также затронуты, а железнодорожные пути подорваны, что не позволяет нам получать сырье по железной дороге", - говорится в письме.

Bilstein сказала, что материалы могут быть отправлены только в ограниченном объеме. "Остановка завода и нехватка материалов приводят к сбоям в нашем общем производственном процессе. Ожидаются задержки в доставке ваших заказов".

Один прокатный стан в Дортмунде, Германия, 14 июля также сообщил о чрезмерном затоплении своей установки из нержавеющей стали, сообщили Platts несколько источников. Компания BWS Philipp Boecker + Wender Stahl не была доступна для комментариев, когда с ней связались Platts.

Источники также сообщили, что часть немецкой компании Thyssenkrupp пострадала от наводнения, но вода уже откачана. Сталелитейная компания ArcelorMittal, у которой есть предприятие в Дуйсбурге, подтвердила Platts, что они пострадали от наводнения, но это не повлияло на производство.

МинПром по материалам МеталлТорг

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