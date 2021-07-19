В Киевской области похитили бриллиант стоимостью $300 тыс.

Пяти злоумышленникам грозит заключение до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

В Киевской области похитили бриллиант стоимостью $300 тыс.

На Киевщине перед судом предстанут участники разбойной банды, похитившие драгоценный бриллиант стоимостью более 300 тысяч долларов.

В настоящее время сотрудники следственного управления областной полиции под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд, информирует пресс-служба полиции Киевской области.

Сообщается, что пятеро злоумышленников по предварительному сговору организовали преступную группировку для совершения разбойных нападений на территории Киевской области. В начале января мужчины похитили редкий камень-голубой бриллиант стоимостью более 300 тысяч долларов США на территории Обуховского района.

В апреле сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления полиции Киевской области совместно с коллегами из Львова под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры задержали четырех участников группировки, один человек объявлен в розыск.

По месту жительства злоумышленников правоохранители провели санкционированные обыски и изъяли ряд вещественных доказательств, в частности, номерные знаки автомобилей, мобильные телефоны, рации, балаклавы, а также огнестрельное оружие, взрывчатые вещества. Также полицейские изъяли автомобили Skoda и Mazda, на которых передвигались злоумышленники.

"Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 (разбой), ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ), ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит заключение до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве арестовали подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный магазин КЮЗ.

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